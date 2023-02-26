ناصر بن حمد يتوج بلقب بطولة العالم للقدرة

فاز الفارس الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً في قرية بوذيب الدولية بأبوظبي، أمس، بمشاركة 122 فارساً وفارسة من 36 دولة، ليهدي البحرين اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بالبطولة، وذلك بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، الذي تابع مجريات السباق وفوز البحرين باللقب.

وحصل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على المركز الأول على صهوة الجواد «داركو لو ماجوري»، بعدما جاء في المركز الخامس في المرحلة الأولى، ثم تقدم إلى المركز الثاني في المرحلة الثانية، وتراجع إلى الخامس في المرحلة الثالثة، وحافظ على المركز نفسه في المرحلة الرابعة، ثم تقدم إلى الوصافة مجدداً في المرحلة الخامسة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة، بينما جاء في المركز الثاني حامل لقب النسخة الماضية، سالم محمد ملهوف، على صهوة الجواد «بوليو بلو سو»، وتبعه في المركز الثالث حامل لقب نسخة 2016 الإسباني جوما بونتي داشس، على صهوة الجواد «إيكو فولز».

وخلال مراحل السباق، تصدر الفارس الأورغوياني أندريز ريفيرو المرحلة الأولى لمسافة 31 كيلومتراً، على صهوة الجواد «فابريسيو»، وحل ثانياً الفارس سعيد أحمد الحربي، على صهوة الجواد «كاسلبار كاداريا»، وثالثاً الفارس سالم محمد ملهوف.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 30 كيلومتراً تقدم منتخب البحرين إلى الصدارة، بعدما جاء في المركز الأول الفارس فهد الخاطري، على صهوة الجواد «ستار»، وحل ثانياً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، متساوياً بالزمن نفسه مع الفارس سعيد أحمد الحربي.

واستعاد الفارس الأورغوياني أندريه ريفيرو الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 30 كيلومتراً، وثانياً الفارس سالم محمد ملهوف، والفارس سعيد أحمد الحربي في المركز الثالث.

وحافظ الفارس أندريه ريفيرو على الصدارة في المرحلة الرابعة لمسافة 29 كيلومتراً، كما استمر الفارس سالم محمد ملهوف في المركز الثاني، بينما قفزت الفارسة البريطانية ريبيكا جاين من التاسع إلى الثالث. وتواصلت الإثارة في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً، بعدما تقدم الفارس سالم محمد ملهوف إلى المركز الأول، وجاء ثانياً الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وثالثاً الفارس سعيد أحمد الحربي. ونجح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في التفوق، بعد أن تصدر المرحلة السادسة، ليحسم اللقب العالمي.

• ناصر بن حمد أهدى البحرين اللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بمونديال القدرة.