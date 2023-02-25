الإمارات تطلب التتويج الثامن في بطولات العالم للقدرة

يسعى منتخب الإمارات إلى تحقيق اللقب الثامن له في تاريخ مشاركاته في بطولات العالم للقدرة، عندما تنطلق منافسات بطولة العالم اليوم في قرية بوذيب الدولية للقدرة في أبوظبي، بمشاركة 125 فارساً وفارسة، من 36 دولة، وذلك في المرة الثالثة التي تستضيف فيها الدولة الحدث العالمي، بعدما سبق للاتحاد الدولي للفروسية منح شرف تنظيم بطولة العالم مرتين في عامي 1998 و2005 بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم.

وحقق فرسان الإمارات سبعة ألقاب خلال مشاركاتهم في بطولات العالم للقدرة، من الميداليات الذهبية، فقد توج فرسان الإمارات بأربعة ألقاب في سباق الفردي أعوام 2002، و2012، و2014، و2020، فيما جاء حصاد الميدالية الذهبية في مسابقة الفرق بثلاثة ألقاب، أعوام 2008، و2010، و2012.

ويعدّ المنتخب الوطني المرشح الأقوى لنيل اللقب في فئتي الفردي والفرق، خصوصاً أن الإمارات تملك سجلاً حافلاً في تاريخ سباقات العالم للقدرة، وحققت العديد من الألقاب والبطولات أبرزها الإنجاز العالمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتتويج سموه بطلاً لكأس العالم للقدرة عام 2012 في إنجلترا، ونال ذهبية الفردي بعد أن قاد أيضاً فرسان الإمارات للفوز بذهبية الفرق، إضافة إلى فوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بفرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، لقب مونديال 2002 في خيريز بإسبانيا، ويعتبر سموه أصغر فارس يحقق لقب المونديال، بينما يعد الفارس سالم حمد ملهوف، هو حامل اللقب، بعدما فاز بالمركز الأول في النسخة الماضية 2020 بإيطاليا.

وستقام مجريات السباق البالغ مسافته 160 كيلومتراً على 6 مراحل، تبلغ مسافاتها 31 كم، و29.90 كم، و30 كم، و29 كم، و20.10 كم، و20 كم.

وتضم قائمة فريق الإمارات التي تشارك، خمسة فرسان بقيادة بطل النسخة الماضية سالم حمد ملهوف من إسطبلات إم7، وسيشارك بالفرس «هالة» بطلة النسخة الماضية، وفي الاحتياط «أحمد دو بارتاس»، ومن أبرز الألقاب التي حققها على الصعيد الخليجي تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وكأس ولي عهد دبي للقدرة، وكأس ملك البحرين.

فريق الإمارات في مونديال القدرة:

- سالم حمد ملهوف.

- سعيد سالم عتيق المهيري.

- سيف أحمد المزروعي.

- عبدالله غانم المري.

- سعيد جابر الحربي .

لائحة شرف فرسان الإمارات المتوجين باللقب:

- 2002: أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

- 2012: محمد بن راشد آل مكتوم.

- 2014: حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

- 2020: سالم حمد سعيد ملهوف.

ألقاب الإمارات في الفرق:

- 2008.

- 2010.

- 2012 .