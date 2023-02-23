مدافعون

عبّر جمهور لنادٍ في دوري المحترفين عن رغبتهم في أن يركز النادي على جلب مدافعين أجانب مميزين، ما دام الهدف دائماً هو البقاء في الدوري، وليس الفوز بالبطولات، واعتبروا ذلك مطلباً مهماً لابد منه.

عقد

اشترط لاعب صاعد بأحد أندية المحترفين لكرة القدم، عبر وكيل أعماله، على إدارة النادي تمديد عقده لثلاثة مواسم قادمة، بدلاً من موسم واحد، حتى يوقع على العقد الجديد، لكن إدارة النادي رفضت بشكل قاطع اشتراط اللاعب.

أجنبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعباً أجنبياً رفض تجديد عقده مع فريقه في الوقت الحالي، بعد ما لم يوافق على العرض الذي تقدمت به إدارة النادي، إلى جانب تلقيه عرضاً من نادٍ منافس.