«الأولمبية» تستعرض مع الاتحادات الأهداف الـ 6 لمنصة اللجنة الرقمية

عقدت اللجنة الأولمبية الوطنية، أول من أمس، بمقرها في دبي اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات، لمتابعة الأداء والخطط والبرامج الفنية مع استعراض أهداف منصة اللجنة الرقمية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية.

وافتُتح الاجتماع بكلمة من الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية محمد بن درويش، وعدد من ممثلي الاتحادات.

وأكدت عزة بنت سليمان أن الجلوس على طاولة واحدة مع الاتحادات الرياضية ومناقشة خططهم والتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم من الأولويات التي تتشارك في تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع كل من اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.

وذكر بيان صحافي أن «الاجتماع شهد عرض الاتحادات الرياضية للخطط والبرامج الفنية الخاصة بهم حتى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

واستعرض الحضور الأهداف الستة للمنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية تمهيداً لإطلاقها، والتي تتضمن تأسيس نظام رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين على الاتحادات الرياضية، وإحكام عمليات التسجيل من خلال عدد من المعايير المحددة، وتطبيق نظام الحوكمة.

كما تشمل أهداف المنصة بناء نظام حديث يعتمد على أطر الحماية القانونية، والمتابعة الفنية لأداء لاعبي الاتحادات الرياضية.