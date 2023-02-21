المصنفة الأولى عالمياً تبدأ رحلة «تنس دبي»

تدشن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، اليوم، حلم التتويج بـ«دلة دبي»، حين تستهل مشوارها بلقاء الكندية ليلى فرنانديز المصنفة 37 على العالم، في مباراة تجمعهما لحساب الدور الثاني في بطولة «تنس دبي»، المقامة حالياً في نسختها الـ23، والممتدة حتى 25 الجاري على ملاعب «السوق الحرة دبي» في منطقة القرهود، بإجمالي جوائز تبلغ 2.9 مليون دولار، بمشاركة نخبة نجمات التنس المحترفات، تتقدمهن 17 من أفضل 20 لاعبة في العالم.

وتطمح النجمة البولندية الشابة شفيونتيك (21 عاماً)، والمتوجة أول من أمس، بلقبها الثاني على التوالي في بطولة الدوحة الدولية، خلال الظهور الثالث لها في دبي، إلى إضافة اللقب الـ13 في مسيرتها والأول لها في «تنس دبي»، بعد وداعها العام الماضي من الدور الثاني، وسبقته بالخروج من الدور الثالث في نسخة 2021.

وأكدت شفيونتيك عزمها مواصلة تقديم الأداء القوي، والسعي للقب دبي، وقالت في تصريحات صحافية: «أتطلع لأن تبتسم لي المحاولة الثالثة في دبي، والتتويج بلقبها الذي يأتي بعد أيام من تتويجي للعام الثاني على التوالي في بطولة الدوحة».

وأضافت: «التحديات كبيرة في دبي، سواء لعدم حصولي على الوقت الكافي لخوض التدريبات، أو التأقلم على الأرضيات الجديدة للملعب، وحتى في اختلاف الكرات المستخدمة هنا والمماثلة لنوعية الكرات في بطولات (أنديانا ويلز) الأميركية، مقارنة بالكرات التي تم الاتكال عليها في بطولة الدوحة المماثلة من حيث النوعية لتلك التي تم استخدامها الشهر الماضي في أستراليا المفتوحة».

وأشارت شفيونتيك إلى مواصلة اعتمادها على أسلوب الأداء ذاته الذي اعتمدته الموسم الماضي دون أي تغيرات تذكر، وقالت: «قدمت عاماً استثنائياً ومميزاً، ولم أُجر أي تعديلات تذكر على أسلوبي في اللعب سواء الإرسال أو الحركة داخل أرضية الملعب، وأتطلع في 2023 إلى مواصلة تقديم الأداء القوي وتحقيق النتائج الجيدة».

وأوضحت: «لم أبلغ بعد ذروة عطائي، ولاأزال أعمل على تطوير أدائي، إذ إن هناك العديد من البطولات العريقة والمحببة إلى قلبي التي أطمح لحصد لقبها».

واختتمت: «هناك العديد من كبار المصنفات المتوقع لقاؤهن هنا في دبي، اعتمدن على تطوير نمط لعبهن، والطموحات مشروعة للجميع في المنافسة والفوز، وعلينا الانتظار إلى ما ستؤول إليه المباريات».

سورانا وموشوفا تسجلان أولى مفاجآت البطولة

نجحت الرومانية سيرستيا سورانا المصنفة 70 عالمياً، والتشيكية كارولين موشوفا المصنفة 112 على العالم، في تسجيل أولى مفاجآت النسخة 23 في «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بتخطيهما، أمس، عقبة الدور الأول، بفوز الرومانية سورانا على المصنفة 12 عالمياً البرازيلية مايا حداد بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، قبل أن تحقق التشيكية موشوفا انتصارها على المصنفة 44 على العالم الأميركية بيرنارد بيرا بواقع مجموعتين دون رد.

واحتاجت سورانا إلى ثلاث ساعات و32 دقيقة لتحقيق انتصارها الصعب، بعد مجموعة أولى ذهبت نتيجتها لصالح منافستها حداد بواقع (6-4)، قبل أن تتمكن سورانا وبصعوبة من حسم شوط كسر الإرسال وانتزاع المجموعة الثانية (7-6)، وإكمال مشوارها نحو الفوز بحسم المجموعة الثالثة (7-5).

وفي مباراة اقتصرت على 75 دقيقة، لم تجد التشيكية موشوفا صعوبة في حسم المجموعة الأولى لصالحها (6-1)، قبل أن تعاني للفوز على الأميركية بيرنارد في المجموعة الثانية (6-4) والتي قادتها للفوز بالمباراة وضرب موعد مع سورانا في ثاني أدوار البطولة.