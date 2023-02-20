راشد ملهوف يظفر بكأس رئيس الدولة للقدرة

فاز الفارس راشد سعيد ملهوف، بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 248 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحقق راشد ملهوف اللقب على صهوة الجواد «بينيو إلكيبي» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، رغم حصوله على المركز الـ27 في المرحلة الأولى، ثم تقدمه إلى المركز 25 في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه إلى المركز 20 في المرحلة الثالثة، والمركز نفسه في المرحلة الرابعة، بينما تقدم إلى المركز الـ10 في المرحلة الخامسة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة السادسة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان، على صهوة الجواد «تونكي دي بو ميا» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، وحلّ في المركز الثالث الفارس سعيد عبدالله المهيري، على صهوة الجواد «كازينو روليت» المملوك إلى «إسطبلات الريف العين».

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، تصدر الفارس عبدالله حسن الحمادي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «آيلين» المملوك إلى «إسطبل المغاوير»، مسجلاً زمناً قدره 1:29:24 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس عمر محمد النيادي، على صهوة الجواد «أكسكاليبور هيبولايت» المملوك إلى «إسطبلات الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 1:29:32 ساعة.

وتقدم الفارس عبدالله الحمادي، من المركز التاسع إلى الأول في المرحلة الثانية لمسافة 28 كيلومتراً على صهوة الجواد «ستيرلنغز سفاري» المملوك إلى «إسطبلات الريف عجبان»، مسجلاً زمناً قدره 1:01:19 ساعة، كما جاء في المركز الثاني الفارس حميد حمود الجنيبي، متقدماً من المركز الثالث على صهوة الجواد «كورالي» المملوك إلى «إسطبلات الريف» بزمن قدره 1:01:33 ساعة.

وحافظ عبدالله الحمادي، على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 28 كيلومتراً بزمن قدره 1:06:14 ساعة، بينما تقدمت الفارسة شارينا الفلاسي، من المركز الرابع إلى الثاني على صهوة الجواد «سيرافينو» المملوك إلى «إسطبل المغاوير» بزمن قدره 1:06:11 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الرابعة لمسافة 24 كيلومتراً بتقدم الفارس عمر النيادي، إلى المركز الأول بزمن قدره 58:48 دقيقة، واستمرت الفارسة شارينا الفلاسي، في المركز الثاني بزمن بلغ قدره 58:59 دقيقة.

ولم يتغير الوضع في المرحلة الخامسة لمسافة 20 كيلومتراً بعدما تمسك عمر النيادي، بالصدارة بزمن قدره 53:04 دقيقة، كما جاءت شارينا الفلاسي، في المركز الثاني بزمن بلغ 53:11 دقيقة. الفارس راشد ملهوف.