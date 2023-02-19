رابطة المحترفين تعلن الفائزين في الجولة 17 بمبادرة «دوري الجماهير»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السابعة عشرة، لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزًا للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي الوصل، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الجزيرة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي النصر المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الشارقة على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.