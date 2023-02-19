كأس رئيس الدولة للقدرة ينطلق في «الوثبة» اليوم

ينطلق في السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للقدرة، على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة.

يشارك في السباق نخبة من أفضل الفرسان والفارسات من جميع الإسطبلات على مستوى الدولة والدول الخليجية والعربية، إلى جانب نخبة من الفرسان العالميين، وتم تسجيل 280 فارساً وفارسة لخوض السباق الذي تبلغ مسافته 160 كلم على ست مراحل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الـ24 خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في فندق منتجع الوثبة في أبوظبي، بحضور الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الدكتور غانم الهاجري، ورئيس عام قنوات أبوظبي الرياضية وياس يعقوب السعدي، ومدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة مسلم العامري، ومدير الفعاليات في القرية محمد الحضرمي.

وأكد الهاجري أن هذا الحدث المهم في أجندة سباقات القدرة بالدولة، سيشهد تطبيق كل الإجراءات المعمول بها، وتمنى المشاركة الفاعلة والآمنة، وحيّا الفنيين القائمين على التحكيم.

من جانبه، قال يعقوب السعدي: «أؤكد واثقاً بأننا سنشهد هذا العام بطولة تليق بالاسم الذي تحمله رمزاً وشعاراً أولاً قبل كل شيء، وتليق برياضة القدرة».