ياسمين تهلك تظفر ببرونزية «رماية العرب»

أحرزت نجمة المنتخب وفريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة ياسمين تهلك، الميدالية البرونزية للبطولة العربية الـ16 للرماية، التي أقيمت في مصر، وسجلت معدلاً بلغ 620 في فعالية البندقية الهوائية 10 أمتار، بعد منافسة قوية مع 17 لاعبة مثلن 6 منتخبات عربية، فيما لم يحالف الحظ زميلتها غاية شهيل، في إحراز النتيجة المرجوة، رغم تسجيلها معدلاً بلغ 549 في فعالية المسدس الهوائي 10 أمام 16 لاعبة من 8 منتخبات عربية.

وأشادت رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقيس الشحي، بإنجاز النجمة ياسمين تهلك، مثنية على كفاءة اللاعبة، ومهارة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، مشددة على أن حصول ياسمين على برونزية رماية العرب مهم جداً لمسيرتها الدولية، ولمشوار اللعبة في النادي، مشيدة بدور اتحاد الرماية في منح النجمة ياسمين فرصة تمثيل الإمارات في المحفل العربي الكبير.