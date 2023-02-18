كويتش وهيلين بطلا نصف ماراثون رأس الخيمة

أقيمت فعاليات النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، وتمكن بيرنارد كويتش وهيلين أوبيري من عبور خط النهاية أولاً في كل من فئتي الرجال والسيدات على الترتيب.

وكانت المنافسة على أوجها بين 28 عداءً من نخبة الرياضيين لإحراز المركز الأول، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في حفل توزيع الجوائز. وإضافة إلى فئة النخبة، فقد سجل السباق حضور أكثر من 5500 مشارك ضمن أربع فئات، ومن ضمنها نصف الماراثون، ونصف الماراثون لفرق التتابع لاثنين، وسباق 5 كم، وسباق 1 ميل.

ومع تقديم جوائز مالية وقدرها 1,219,000 درهم إماراتي، فقد شهد نصف ماراثون رأس الخيمة مشاركة عدائين من المحترفين والهواة على المسار المنبسط والسريع، في الطريق عبر جزيرة المرجان.