قرعة تنس دبي للسيدات في قاعة المجلس اليوم

تسحب ظهر اليوم مراسم القرعة الرسمية لبطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات في نسختها الـ23 البالغ إجمالي جوائزها المالية 2.9 مليون دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بقاعة المجلس في استاد «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي.

وتجرى القرعة بحضور عدد من مسؤولي البطولة والرابطة الدولية لمحترفات التنس، إضافة إلى عدد من نجمات التنس المنافسات في لقب نسخة 2023 التي تقام خلال الفترة من 19 حتى 25 فبراير الجاري. وتشارك في النسخة الحالية 18 من أفضل 20 لاعبة تنس على مستوى العالم، بمن فيهن تسعة من أصل المصنفات الـ10 الأوليات، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، الطامحة للقبها الأول في مسيرتها في «تنس دبي»، وتعويض خروجها المبكر في نسخة العام الماضي بعد أن خسرت في الدور الثاني أمام اللاتفية إيلينا أوستابينكو التي تعود بدورها في 2023 للدفاع عن لقبها في دبي، وحصد الثنائية على التوالي.

وتضم قائمة كبار النجمات البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية على العالم، والتي تتجه إلى دبي مباشرة بعد فوزها الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس.

وتعود الأميركية جيسكا بيغولا المصنفة رابعة عالمياً إلى دبي بطموح تعويض وداعها المبكر في نسخة العام الماضي، بعد خسارتها أمام النجمة التونسية أنس جابر التي تغيب عن بطولة دبي في النسخة الحالية للإصابة.