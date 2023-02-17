تحديد إجراءات «الحجر البيطري» للخيول المشاركة في مونديال القدرة

عقد رئيس اللجنة البيطرية بالاتحاد الدولي للفروسية، الدكتور جوران إكيرستروم، اجتماعاً مع 24 من الأطباء البيطريين للدول المشاركة في بطولة العالم للقدرة 2022، التي تستضيفها قرية بوذيب الدولية 25 الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والسمعي عن بُعد، بتطبيق «زووم»، وبحضور عدد من المسؤولين البيطريين، ورؤساء اللجان، ومسؤولين من اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتم خلال الاجتماع إطلاع الحضور على إجراءات الحجر البيطري للخيول الدولية منذ وصولها إلى الدولة، وما هو مسموح به، وما هو غير مسموح به خلال وصول الخيول عبر الطائرات إلى المطار، وفحصها في موقع السباق، ومن ثم ادخالها إسطبلات الحجر الصحي. وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة في السباق 129 فارساً وفارسة من 37 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول نحو 143 خيلاً، ويقام السباق بنظام الفردي والفرق لمسافة 160 كلم «3 نجوم» على ست مراحل. وتصل الخيول الدولية إلى الإمارات، اليوم وغداً، بينما سيتم استقبال الخيول المشاركة من داخل الدولة يوم 23 الجاري.

وأثنى الدكتور جوران إكيرستروم على إجراءات اللجنة المنظمة، واتحاد الإمارات على تجهيز المعلومات، وإرسالها إلى جميع الفرق المشاركة قبل عملية نقل الخيول بالطائرات إلى الإمارات والحضور للمشاركة في السباق. حضر الاجتماع الدكتور البريك ثيراي، رئيس لجنة الأطباء المعالجين في السباق، والدكتور جو وودمن، المندوب الفني البيطري الأجنبي، والدكتور علي الطويسي، رئيس اللجنة التحضيرية للبطولة رئيس قسم البيطرة باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وأدار جلسة الاجتماع، ومحمود زيود، رئيس قسم القدرة والتحمّل باتحاد الإمارات للفروسية والسباق.