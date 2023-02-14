«سمحه» و«سيوف» و«جود» تحصد كؤوس اللقايا في ختام المرموم

فازت كل من «سمحه» و«سيوف» و«جود» بكؤوس اللقايا ضمن تحديات رموز هجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، التي شهدت إقامة 20 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات في الفترة المسائية، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز التي أقيمت منافساتها على كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بواقع ثلاث كؤوس للقايا البكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق للقايا الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج. وشهدت تحديات سن اللقايا مشاركة 2336 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

ونجحت «جود» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد في الفوز بكأس اللقايا البكار المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 7:16:3 دقائق، بينما ظفر «المفرق» المملوك إلى مانع علي محمد حمّاد الشامسي ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح من خلال صدارته لثاني الأشواط بتوقيت بلغ 7:11:9 دقائق. وأهدت «سمحه» مالكها محمد عتيق زيتون المهيري كأس اللقايا البكار المحليات، بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:18:2 دقائق. وذهبت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج إلى شعار علي راشد حمد اغدير الكتبي، الذي قدم «دسمان» على الصدارة مسجلاً توقيتاً قدره 7:13:8 دقائق.

وكسب شعار سالم سعيد منانه الكتبي كأس اللقايا البكار للإنتاج بواسطة «سيوف»، التي سجلت زمناً بلغ 7:13:4 دقائق، بينما تألق «منذر» المملوك إلى محمد العوضي يحيى المنهالي في الشوط السادس، وحصل على بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج بتوقيت قدره 7:12:8 دقائق.