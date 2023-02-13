«الحذرة» و«سعفة» تحصدان كأسي الحقاقة في «ختامي المرموم»

تألقت كل من «الحذرة» و«سعفة» في تحديات رموز سن الحقاقة، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023)، الذي تنافست فيه مؤسسات هجن أبناء القبائل على أربعة رموز، إضافة إلى 16 شوطاً، لمسافة أربعة كيلومترات، وتنافست من خلال تحديات اليوم الثاني 2241 مطية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

ونالت «الحذرة» بشعار راشد محمد سعيد محمد مروشد، أول الرموز في مهرجان ختامي المرموم، وذلك بحصولها على كأس الحقاقة البكار المفتوح، بعد أن سجلت توقيتاً قدره 5:44:7 دقائق، بينما تألق «قاصد» بشعار المضمر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، في التحدي الرئيس للحقاقة الجعدان المفتوح، ونجح في انتزاع البندقية بزمن بلغ 5:45:9 دقائق.

وحسمت «سعفة» بألوان علي سعيد علي بن لوميه الكتبي، تحدي هجن الإنتاج على كأس الحقاقة البكار، وذلك بعد أن أكملت رحلتها نحو خط النهاية بزمن قدره 5:44:7 دقائق، وأهدى «شاهين» مالكه سيف سهيل نخيرة العفاري، بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج في رابع الأشواط، بعد أن حصل على القمة في توقيت بلغ 5:45:1 دقائق.

وقام المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، ومدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عبدالله أحمد فرج، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.