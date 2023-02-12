بطولة أبوظبي لرفع الأثقال تنطلق اليوم

تنطلق بطولة أبوظبي لرفع الأثقال 2023، اليوم، في نادي بييك فيتنس بحديقة أم الإمارات بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 55 لاعباً، بنظام الأوزان، وتشمل خمس فئات، للرجال والسيدات، و10 أوزان بين 51 و110 كلغ، وتضم فئاتها بجانب الرجال والسيدات، الشباب والناشئين، ويبلغ مجموع جوائزها 100 ألف درهم.

وتعتبر البطولة الأولى التي ينظمها نادي أبوظبي لرفع الأثقال بعد إشهاره، وتأتي في إطار اكتشاف المواهب لاختيار عدد من اللاعبين لضمهم إلى النادي، تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وعقدت اللجنة الفنية برئاسة خليفة الدرمكي، نائب رئيس إدارة النادي، اجتماعاً، أول من أمس، وقفت خلاله على الترتيبات الخاصة بالبطولة الأولى للنادي، الذي يتطلع لجذب المواهب في رياضة رفع الأثقال، ووضع اللعبة في القمة من خلال خطة استراتيجية تهدف إلى صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات.

وأكد خليفة الدرمكي أن البطولة تمثل استهلالاً جيداً للنادي، وتعرف به، مشيراً إلى أن النادي يسعى للبناء القاعدي، واستقطاب اللاعبين المتميزين، وفق خطة وبرامج تم وضعها على المدى القصير والطويل، من أجل أن يكون النادي شمعة مضيئة رياضياً في العاصمة أبوظبي والدولة، ويخطو بثبات نحو العالمية من خلال تحقيق الإنجازات.

وأضاف: «ستكون البطولة تحت أنظار الخبير باندو أفيناش، المدير الفني الذي تعاقد معه النادي أخيراً، وتشهد مشاركة جيدة من اللاعبين، وتقيس المستوى الفني للمشاركين، تمهيداً لاختيار عدد من العناصر للانضمام إلى النادي خلال الفترة المقبلة، وفقاً للمستوى الفني».