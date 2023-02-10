"كاستم شو" يخطف الأضواء في فعاليات "جزر دبي" البحرية

شارك معرض (كاستم شو -الإمارات 2023) الذي يتأهب لإطفاء الشمعة الثامنة في نسخته الجديدة المرتقبة في مدينة اكسبو 2020 خلال الفترة من 10 -12 مارس المقبل، في فعاليات (جزر دبي) الرياضية البحرية والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشملت العديد من الفعاليات من بينها سباق دبي الدولي للدراجات المائية والجولة الاولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف).

وخطفت مشاركة المعرض الأضواء من خلال العرض الجميل لأرقى السيارات الرياضية في موقع الفعاليات ومشاركة الراعي البلاتيني للحدث (كرفانات بن لاحج) حيث اجتذبت ساحة المعرض زوار فعاليات نادي دبي البحري، خاصة المهتمين بالسيارات المعدلة الرياضية والكلاسيكية ومحبي هواية التخييم واللذين تعرفوا على تفاصيل الدورة الجديدة للمعرض والتي تقام هذا العام وللمرة الاولى في مدينة (اكسبو 2020) كاول فعالية من نوعها هناك بعدما اعتاد الجمهور وخلال الدورات الماضية على متابعته في مركز دبي العالمي التجاري.

وقال جمال صالح بن لاحج الرئيس التنفيذي لمعرض كاستم شو الامارات: سعداء كل السعادة العمل مع أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والتعاون فيما يخص إنجاح الفعاليات الرياضية مبينا أن مشاركة المعرض يعكس توافق الشغف بين محبي هوايات السيارات وعشاق المغامرات البحرية وخاصة الرياضات الحديثة مثل الدراجات المائية ولوح التزحلق.