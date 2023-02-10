محمد بن راشد يشهد طواف الإمارات للسيدات 2023

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جانباً من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي انطلقت منافسات نسخته الأولى، أمس، بمشاركة 120 من نخبة راكبات الدراجات العالميات، ضمن 20 فريقاً، منها 13 فريقاً عالمياً، وسبعة فرق قارية.

وتابع سموه، يرافقه رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، خليفة سعيد سليمان، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، السباق عند مروره بمنطقة جسر بوكدرة في دبي، حيث حيّا سموه المتسابقات متمنياً التوفيق للجميع.

وكانت المرحلة الأولى من الطواف، الذي ينظّمه مجلس أبوظبي الرياضي على مدى أربعة أيام، حتى بعد غدٍ، قد انطلقت من ميناء راشد في دبي لمسافة 109 كم، وصولاً إلى دبي هاربور، حيث مر مسار السباق بعدد من أبرز معالم دبي.