نقل جماهير ماراثون دبي إلى «إكسبو» مجاناً

أعلنت اللجنة المنظمة الخاصة بماراثون دبي العالمي في نسخته الـ22، عن اكتمال التجهيزات الخاصة بانطلاق الحدث الذي يقام صباح الأحد المقبل، أبرزها نقل المشاركين في الماراثون مجاناً لتسهيل مشاركتهم وإنجاح الحدث، إذ من المقرر أن يبدأ المترو من الرابعة فجراً وحتى عودتهم قبل الثانية ظهراً.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، إن الراغبين في المشاركة في أي من الأحداث الثلاثة بإمكانهم التسجيل الالكتروني عبر الموقع الرسمي للحدث مع بدء العد التنازلي لانطلاق السباق.

وأضاف البيان أن أبطال إثيوبيا سيكون لهم اليد الطولى على مسار ماراثون دبي، كما هو الحال في سباق السيدات، بمشاركة أفضل عدّائي النخبة الرجال الذين سيتنافسون على اللقب.

ويفتخر تسيغاي ميكونين، بطل ماراثون دبي لعام 2014، بتسجيله أفضل زمن شخصي، وهو 2:04:32، إذ سيواجه ميكونين عدداً من مواطنيه الموهوبين وذوي الخبرة، بمن فيهم فيكر بيكيلي الفائز بماراثون روما ولنس لعام 2022، وبطل ماراثون روتردام السابق، أبيرا كوما، وغبريتصادق ابراها، الفائز في مراكش وبراغ وقوانتشو وأخيراً في ليوبليانا.

وسيواجه المتسابقون مساراً جديداً مليئاً بالتحديات بطول 42.195 كيلومتراً، والذي سيأخذهم من امتداد مدينة إكسبو دبي إلى بعض الطرق السريعة الأكثر حداثة في المدينة، مروراً بمجمع دبي للاستثمار وجميرا غولف إستيت، قبل أن يعودوا لينهوا الماراثون أمام قبة الوصل الشهيرة.

ووصل طاقم الحكام الدوليين الرئيسين من إنجلترا، الى جانب وصول العدائين والعداءات المشاركات في سباقي 10 كيلو النخبة، كما تم تجهيز المقصورة الرئيسة حول القبة للجماهير، والتي تتسع لـ6000 شخص، وانتهت من تشييد أجنحة كبار الشخصيات والإعلاميين والحكام والإسعاف.

وعمدت اللجنة المنظمة الى اختيار خط سير السباق الجماهيري ومسافته 10 كيلومترات، والسباق العائلي ومسافته أربعة كيلومترات داخل حرم مدينة إكسبو، بينما اختير خط سير الماراثون الرئيس ليقام حول المدينة ومسافته 42.195 كيلومتراً.

ويعد ماراثون دبي العالمي الذي يحظى بدعم كبير من مجلس دبي أحد أسرع سباقات الجري للمسافات الطويلة العالمية، والتي تجذب نخبة الرياضيين من جميع أنحاء العالم.