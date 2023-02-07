مجلس دبي الرياضي ينقل ماراثون دبي إلى «مدينة إكسبو»

قرر مجلس دبي الرياضي نقل منافسات ماراثون دبي العالمي، والمقرر في 12 فبراير الجاري، إلى «مدينة إكسبو دبي».

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن «مدينة إكسبو دبي» تُعد خياراً نموذجياً لتنظيم ماراثون دبي لما توفره من خدمات متنوعة للمشاركين، بما فيها المساحات الواسعة للتجمع وانتظار السيارات.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم أشهر ماراثون عالمي في «مدينة إكسبو» بهدف إبراز القيمة الحضارية التي يرمز لها المكان الذي أقيم فيه معرض إكسبو دبي العالمي 2020.

وحددت اللجنة الفنية للماراثون طرقاً جديدة لسباقات الماراثون لمسافة 10 كلم ومسافة 4 كلم.

وتتصدر بطلات وأبطال إثيوبيا النخبة في السباقات الماراثونية الطويلة قائمة المشاركين في مسابقة ماراثون دبي لعام 2023.

وستكون العداءة روتي آغا ومواطنتاها جوتيمي شون وجيليت بوركا في مقدمة المشاركين.

كما يُشارك العداء الإثيوبي تسيجاي ميكونين آسفا للمرة الثانية، إذ يُعد صاحب أسرع وقت في ماراثون دبي عام 2014 والأصغر سناً بين الفائزين الأوائل.