«نقطة» تهدي الرياضي اللبناني النجمة الثامنة في «سلة دبي»

أهدى فارق النقطة الواحدة فريق الرياضي اللبناني حصد اللقب الثامن تاريخياً له في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزه على مواطنه «دينامو» بنتيجة (86-85)، أمس، على صالة نادي النصر، في نهائي النسخة 32 للبطولة.

وأضاف الرياضي لقب 2023 إلى سجلاته، بجانب تتويجه بطلاً في دبي أعوام 2004، و2006، و2008 و2009 و2013 و2015 و2019، كما أهدى السلة اللبنانية لقبها الـ13 تاريخياً، بعد أن توج بها الحكمة عامي 2002 و2016، والشانفيل في نسختي 2003 و2004، وأنيبال صاحب اللقب الوحيد عام 2021.

وسبق النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي نجح فيها الإفريقي التونسي في انتزاع الميدالية البرونزية بفوزه على فريق بيروت اللبناني (84-79).

وعقب انتهاء المنافسات، توج رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، برفقة أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأعضاء اتحاد السلة، وممثلي الشركات الراعية للنسخة 32، وضيوف البطولة، الإفريقي التونسي بالميدالية البرونزية، و«دينامو» بالفضية، والرياضي بالذهبية وكأس البطولة.

كما شهدت حفل مراسم التتويج تكريم المميزين، التي هيمن عليها لاعبو لبنان، بنيل لاعب الرياضي اللبناني أمير سعود جائزة أفضل صانع ألعاب، وزميله وائل عرقجي جائزة أفضل لاعب شامل، قبل أن يذهب لقب أفضل لاعب ارتكاز مناصفة بين لاعب المنتخب الإماراتي قيس عمر ولاعب الرياضي أتور ماجورك، ونال لاعبا دينامو اللبناني زكري يعقوب وأحمد علي جائزتي أفضل هداف وأفضل هداف ثلاث نقاط، ولتذهب جائزة أفضل لاعب واعد للموهبة الإماراتية حامد عبداللطيف.