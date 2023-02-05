العين يفوز بلقب بطولة أندية الشطرنج في السعودية

نجح نادي العين للشطرنج والالعاب الذهنية في الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الاندية التي أقيمت في ضيافة السعودية، وأقيمت تحت برنامج جودة الحياة ورعاية كريمة من وزارة الرياضة. وحقق نادي العين العلامة الكاملة بالفوز بالجولات السبعة التي خاضها، وقام المهندس كابتن الفريق طارق الطاهر باستلام كأس البطولة.

من ناحيته أكد هشام الطاهر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للنادي بأن نادي العين شارك كضيف شرف بالبطولة بتوجيهات من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي ورئيس الاتحاد الأسيوي، ووجه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر.