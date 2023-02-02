ارتفاع حضور الجماهير اللبنانية والسورية والفلبينية في «سلة دبي»

كشف المنسق العام لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، خميس رجب، أن «معدل الحضور الجماهيري يبلغ 3000 متفرج للمباراة الواحدة في دور المجموعات». وتستمر منافسات البطولة حتى الخامس من الشهر الجاري، وتقام في صالة نادي النصر بدبي، بمشاركة تسعة من نخبة منتخبات وأندية آسيا وإفريقيا.

وقال رجب لـ«الإمارات اليوم»: «يُتوقع أن يزيد الحضور الجماهيري بدخول الأدوار الحاسمة للبطولة، خصوصاً مع ضمان تأهل الأندية اللبنانية الثلاثة: الرياضي، ودينامو، وبيروت، بجانب سترونغ غروب الفلبيني، والتي تحظى بقواعد جماهيرية كبيرة من الجاليات المقيمة في الإمارات، وهي العاشقة لكرة السلة».

وأضاف: «شهدت المباريات حضوراً جماهيرياً كبيراً، خصوصاً تلك التي يكون طرفاها فرقاً لبنانية وسورية وفلبينية، حيث امتلأت المدرجات بالكامل، بما فيها المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات، وهي تجربة مشتقة من دوري السلة الأميركي NBA، وتتيح مشاهدة المباريات من داخل أرضية الصالة».

وأوضح: «حرصت اللجنة المنظمة، وللمرة الأولى، على بيع التذاكر إلكترونياً، ما جنب الجمهور الانتظار في طوابير طويلة لشراء التذاكر من الأكشاك كما في السابق، إضافة إلى تخصيص 150 مقعداً على أرضية الصالة لكبار الشخصيات، والتي شهدت إقبالاً كبيراً، ما شجع على زيادتها إلى 170 مقعداً».

وعن زيادة أسعار التذاكر في ربع النهائي، قال إنها عادة متبعة في تاريخ البطولة حين تنتقل إلى الأدوار الإقصائية مع ارتفاع الإثارة والندية بين الفرق، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة حددت السعر الجديد لتذكرة المدرجات العادية بدءاً من ربع النهائي بـ 75 درهماً، بينما ارتفعت تذكرة كبار الشخصيات إلى 350 درهماً.

المنتخب يفوز على الوحدة ويبلغ دور الـ 8

انتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل الأخيرة عن مجموعته الأولى إلى ربع نهائي بطولة دبي الدولية للسلة، عقب فوزه أمس على الوحدة السوري (82-49). وبهذا الفوز حل المنتخب رابعاً بخمس نقاط، فيما ودّع الوحدة البطولة ببقائه في المركز الخامس بأربع نقاط.

وجاءت بداية لقاء المنتخب والوحدة متقاربة المستوى، بعد أن انتهى الربع الأول (20-20)، قبل أن ينجح المنتخب في رسم انتصاره بنيل لاعبيه أفضلية الربعين الثاني والثالث ومن ثم الرابع (17-9 و24-13 و21-7).