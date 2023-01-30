«هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تدعم «الاستدامة» بمبادرات رئيسة

أعلنت اللجنة المُنظّمة لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك»، عن قائمة من الإجراءات والفعاليات البيئية دعماً لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، خلال فترة البطولة التي تقام في نادي الإمارات للغولف، بهدف تقديم نسخة مميزة وصديقة للبيئة. وتهدف الإجراءات البيئية إلى تقليل النفايات والانبعاثات واستهلاك المياه والحفاظ على الطاقة، تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2023 «عام الاستدامة». ومن بين المبادرات تقديم شركة Liquid of Life وAl Lith أنظمة توزيع مياه مفلترة عالية الجودة، ستمكن اللاعبين ومرافقيهم والمسؤولين والجماهير من إعادة تعبئة الزجاجات أو الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام مجاناً، ما يسهم في إزالة استخدام 40.000 زجاجة مياه خلال الحدث. وتدعم هذه الأجهزة، مبادرة «دبي تبادر»، الهادفة للحدّ من استخدام عبوات المياه البلاستيكيّة. بدورها، تعاونت شركة دلسكو مع منظمي الحدث، للإشراف على عملية جمع ونقل والتخلص من جميع أنواع النفايات طوال فترة الحدث، وكجزء من الشراكة مع أجريكو، سيتم تغطية سقف المركز الإعلامي بألواح شمسية بطول 100 متر حول المكان. كما يشجع المنظمون المشجعين للاستفادة من خدمات مترو دبي في التنقل من وإلى مكان البطولة، حيث تبعد محطة مترو الخيل مسافة دقائق من المدخل الرئيس لنادي الإمارات للغولف. ويوفر المنظمون مواقف سيارات محدودة، مقابل 50 درهماً لكل سيارة، وستستخدم الرسوم المدفوعة لدعم زراعة شتلات أشجار القرم في ربوع الدولة، وستعوض 2000 ميل من انبعاثات السيارات، كما ستدعم برنامج المياه الصالحة للشرب في موزمبيق. هذا بجانب العديد من الورش التوعوية للبالغين والأطفال عن أهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك دعم هدف زراعة 2000 بذرة كجزء من «برنامج زراعة شجر الغاف»، إلى جانب منصة تفاعلية لتعزيز صلة الترابط بين الأفراد والبيئة، من خلال اتباع أساليب صديقة للبيئة، كما سيتم طباعة الرسالة الإخبارية اليومية على أوراق مستدامة معتمدة من برنامج المصادقة على اعتماد الغابات. ويذكر أن البطولة العالمية تستقطب نخبة من نجوم الغولف في العالم، على رأسهم روري ماكلروي، المصنف الأول عالمياً والحاصل على لقب البطولة مرتين، كما تضم القائمة شين لوري، وتومي فليتوود، وتيريل هاتون، وريان فوكس.

من مبادرات البطولة:

■ أنظمة توزيع مياه تساهم في الحدّ من استخدام العبوات البلاستيكيّة.

■ دعوة المشجعين للاستفادة من خدمات مترو دبي.

■ تغطية سقف المركز الإعلامي بألواح شمسية بطول 100 متر.

■ استخدام رسوم مواقف السيارات المحدودة في مبادرات إنسانية ولدعم البيئة.

■ توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة، ودعم «برنامج زراعة شجر الغاف».