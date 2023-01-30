«دينامو» يكسر حاجز الـ 100 نقطة في «سلة المنتخب»

تخطى فريق دينامو اللبناني حاجز الـ100 نقطة، نحو تحقيق انتصاره العريض على المنتخب الوطني بفارق 35 نقطة وبنتيجة (103-68)، في مباراة جمعتهما أمس، ضمن الجولة الثالثة من دوري مجموعات بطولة دبي الدولية، المقامة منذ الجمعة الماضي في نسختها الـ32 على صالة نادي النصر، وتمتد حتى الخامس من فبراير المقبل، بمشاركة تسعة من نخبة منتخبات وأندية القارتين الآسيوية والإفريقية.

وتجرع المنتخب خسارته الثانية على التوالي في دوري المجموعات، بعد خسارته في افتتاح منافسات المجموعة الأولى أمام «سترونغ غروب» الفلبيني بواقع (87-91)، فيما واصل الوافد الجديد «دينامو» اللبناني عروضه القوية بتحقيق فوزه الثاني، بعد تغلبه أول من أمس على الوحدة السوري (95-75).

وأهدى الانتصار فريق «دينامو» الدخول في شراكة مع فريق «سترونغ غروب» الفلبيني على صدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن النصر الليبي في المركز الثالث، وأدت خسارة المنتخب لدخوله شريكاً مع الوحدة السوري في المركز الأخير برصيد نقطتين لكل منهما.

ونجح لاعبو «دينامو» في تحقيق انتصارهم العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-10 و19-13 و29-16)، فيما اكتفى لاعبو المنتخب الوطني بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (29-26).

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني الدكتور منير بن الحبيب في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن: «فوائد عدة جناها لاعبو المنتخب أمام (دينامو) اللبناني، خصوصاً اللاعبين الشبان والوجوه الجديدة التي تسجل حضورها للمرة الأولى في قائمة (الأبيض)».

وأوضح: «نجح لاعبونا رغم فارق الخبرات، في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط، إلا أن تسرع لاعبي (الأبيض) في إنهاء الهجمات، سهل المهمة على الفريق اللبناني في استعادة زمام المبادرة وتوسيع الفارق».

وأضاف: «ركزنا خلال المباراة على منح العناصر الشابة الفرص التي تبحث عنها لاكتساب خبرات الاحتكاك القوية، في خبرات نبحث عنها ضمن استعدادات (الأبيض) للاستحقاق المهم فبراير المقبل، بخوض النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية، خصوصاً أننا نخوض بطولة دبي بغياب عناصر مؤثرة على صعيد مركز صانع الألعاب».

الرياضي يدشن حلم الثامنة بالفوز على سلا

دشن حامل الرقم القياسي وصاحب رصيد السبعة ألقاب في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، فريق الرياضي اللبناني، حلم إضافة اللقب الثامن، بالفوز على سلا المغربي بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (81-78)، في مباراة جمعتهما لحساب المجموعة الثانية.

ودخل الرياضي اللبناني في شراكة مع الأفريقي التونسي على صدارة المجموعة الثانية برصيد النقطتين، فيما تجرع سلا المغربي الهزيمة الثانية على التوالي، بعد تعثره في افتتاح مباريات المجموعة أمام الأفريقي التونسي بواقع (51-73).

مباريات اليوم

الساعة: 19:00- النصر الليبي X دينامو اللبناني

الساعة: 21:00- الوحدة السوري X سترونغ غروب الفلبيني