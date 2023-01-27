البريطانية فاي تتوج بلقب كأس السيدات للقدرة

توجت الفارسة البريطانية فاي محمد علي، بلقب كأس السيدات لمسافة 100 كلم ضمن مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم أمس في قرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، بمشاركة 99 فارسة. وتمكنت البطلة من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «بوليون»، لإسطبلات «البراري»، بإشراف المدرب سلمان الصابري، مسجلة أعلى سرعة بقرية بوذيب، حيث قطعت المسافة في 3:39:18 ساعات.

وحققت المركز الثاني، الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على «بينيو الكويبي» لإسطبلات «أم 7»، مسجلة 3:41:36 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة الجنوب إفريقية جيسيكا موستيرت على صهوة «جولد ماك» لإسطبلات النصر 3، في زمن 3:42:12 ساعات.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبدالله النقبي، مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم اليوت، مدير مضمار أبوظبي للفروسية.

وجاء السباق قوياً، وشهد تصدر الفارسة موزة المهيري على صهوة «ميل ديل تيموتي» لإسطبلات المغاوير، التي تمكنت من توسيع الفارق في المرحلة الثالثة مع بقية الفارسات، قبل أن تشهد المرحلة الأخيرة انطلاقة قوية لثلاثي الصدارة «فاي، وبرونا، وجيسيكا».

وسيكون اليوم راحة، وتستأنف الفعاليات غداً بانطلاق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 161.9 كيلومتراً، والذي يقام على مدى يومين.