البريطاني جونز يتوّج بـ «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

سطر اللاعب البريطاني جو جونز فوزاً مميزاً في بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، ليكتب اسمه في النسخة الأولى من البطولة العالمية التي استضافها نادي الإمارات للغولف.

وشهدت البطولة منافسات قوية على مدار يومين، وتمكن جو جونز من التتويج بالكأس محققاً 143 نقطة، وحل أدريان لارسون في المركز الثاني، ثم جاء فيكتور كوفود في المركز الثالث.

شارك في البطولة 66 لاعباً ولاعبة تحت 18 سنة، وصُمّم مسار البطولة ليتضمن 36 حفرة بمعدّل تسع ضربات حداً أقصى.

وقدم الحدث، الذي نظمه كلّ من «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» وشركة فالكون وشركائها، واتحاد الإمارات للغولف، منصةً مثاليةً للاعبي الغولف الشباب والطموحين، لخوض غمار المنافسات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واكتساب الخبرة وصقل المهارات، سيراً على نهج أبرز نجوم رياضة الغولف في العالم، للاستعداد الكامل قبل انطلاق بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر بيان صحافي: «استعرضت بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، نخبة من أبرز المواهب، حيث قدم نجوم المستقبل أداءً رائعاً على ملعبي فالدو والمجلس في نادي الإمارات للغولف».

تسلم اللاعبون الفائزون الشباب، جوائزهم من الأسطورة الأسكتلندية ستيفن جالاتشر، الفائز بنسختي بطولة دبي ديزرت كلاسيك 2013 و2014، وكأس جونيور رايدر، بحضور المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، سيمون كوركيل، والمستشار الأول للرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وليد العطار.

وتعليقاً على فوزه في البطولة، قال جو جونز: «فخور بحصولي على لقب البطولة الافتتاحية، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتنا، إلا أنها شكلت فرصة رائعة لي والمواهب الشابة في لعبة الغولف للمنافسة على الملعب نفسه الذي يشهد لقاء أبرز اللاعبين المحترفين الشباب. سعيد بتحقيق الفوز هنا، كما أتطلع الى تحقيق المزيد من البطولات في المستقبل».

بدوره، قال المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك سيمون كوركيل: «إنها الطريقة الأمثل لافتتاح بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك، مع عروض استثنائية ومنافسة قوية شهدتها النسخة الأولى، بمشاركة نخبة من نجوم الغولف الشباب، وتقديم أداء مذهل على مدار يومين، للخروج بحدث رائع وممتع، فضلاً عن مشاهدة مهارات فذّة، ولاعبين يبشرون بمستقبل واعد في رياضة الغولف. إنها مجرد بداية لرحلتنا في صنع أبطال المستقبل، ونتطلع إلى استضافة نسخة أخرى في عام 2024».

• حقق جو جونز 143 نقطة، وحلّ أدريان لارسون ثانياً، وفيكتور كوفود ثالثاً.