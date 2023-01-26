الحمادي: عودة الظفرة إلى «المنطقة الآمنة» مسألة وقت

قال مشرف الفريق الأول بنادي الظفرة حسن الحمادي، إن الفريق بدأ يستعيد توازنه في دوري أدنوك للمحترفين، وإنه خرج بالعديد من المكاسب، بعد الفوز المهم الذي حققه بهدفين لهدف في الجولة الـ13 الماضية على حساب فريق دبا الفجيرة، الذي يتشارك معه المعاناة في «قاع» الدوري الموسم الجاري.

وسمح هذا الفوز للظفرة بالتقدم قليلاً على مستوى النقاط، إذ رفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز قبل الأخير، تاركاً المركز الأخير لدبا بأربع نقاط فقط.

وأكد الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، «أنها مسألة وقت فقط قبل أن يعود الظفرة إلى المنطقة الآمنة في دورينا».

وتابع: «الفوز على دبا ومغادرة المركز الأخير أعطى حافزاً كبيراً ومهماً لكل أسرة نادي الظفرة، حيث وضع الفريق قدمه على الطريق الصحيح للمضي قدماً نحو المنطقة الآمنة».

وأضاف: «كشفت المباراة عن وجود عناصر مهمة تم استثمارها بالشكل الأمثل، من لاعبين مميزين، وكذلك رغبة اللاعبين والجهاز الفني في إثبات الوجود وتحمل المسؤولية لتقديم أفضل أداء وتسجيل الأهداف حتى يستمر نسق الانتصارات».

وقال أيضاً: «لن نقيس على نتيجة المباراة مع دبا، بل سنستثمر ما أفرزته من معطيات ومكاسب ومنها الأداء المميز للاعبين، ورغبتهم في تحقيق الفوز من قبل المواطنين والأجانب، كما أظهرت أيضاً أهمية التغييرات التي تم إجراؤها في فترة الانتقالات الشتوية».

وتابع: «يسعدنا أن كل أفراد المنظومة يتطلعون إلى النجاح والعودة للواجهة، وهذا الشيء الأكثر أهمية الذي تراهن عليه إدارتا النادي وشركة كرة القدم، وثقتنا عالية بالفريق، كما ندرك أن سوء التوفيق الذي كان ملازماً له سيغادره وسيعود الفريق متألقاً في الفترة المقبلة».

وتفصل الظفرة نقطة، عن صاحب المركز الـ12، فريق النصر، وست نقاط عن البطائح الـ11.

وتنتظر الظفرة مباريات صعبة في الفترة المقبلة، إذ يواجه فريق النصر خلال الجولة 14، وستكون مباراة صعبة على الطرفين، في ظل التحسن الذي طرأ على مستويهما، حيث نجح النصر في التعادل مع الشارقة، وكان متقدماً في النتيجة، بينما فاز الظفرة على دبا.

وكان الظفرة تجنب الهبوط في نهاية الموسم الماضي، ولا يريد تكرار السيناريو نفسه، ويسعى لتحسين وضعه وبلوغ منتصف الترتيب خلال الفترة المقبلة.

• الظفرة يواجه النصر في مباراة صعبة على الطرفين خلال الجولة 14، خصوصاً أن «العميد» يتقدم على الظفرة بنقطة واحدة فقط.