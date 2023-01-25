اختيار عدنان حمد عضواً استشارياً في جامعة المدينة بعجمان

اختير الزميل الإعلامي المعروف عدنان حمد الحمادي، عضواً في المجلس الاستشاري لكلية الإعلام في جامعة المدينة بعجمان، للإسهام في دعم الجانب الأكاديمي وتطوير مهارات وممارسات ومخرجات طلبة الكلية.

ويتميز الحمادي، وهو عضو المجلس الوطني ورئيس لجنة التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بخبرات متعددة في مجالي الإعلام التقليدي الرسمي والإعلام الحديث تمتد لأكثر من 40 عاماً ممارساً للمهنة، وكان الحمادي قد اختير عضواً استشارياً في كلية القانون بالجامعة الأميركية في الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة لتدعيم الشراكات بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني لتسهم في تطوير برامج الكلية.