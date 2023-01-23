مفاوضات

دخل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في مفاوضات مع نادٍ منافس لضم لاعب أجنبي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعدما استغنى النادي عن لاعب أجنبي خلال فترة الانتقالات الحالية ويسعى للتعاقد مع لاعب جديد.

مبادرة

وجّه نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية في «تويتر» جمهور النادي للمشاركة في مبادرة التبرع بالدم التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

طلب

طلب لاعب صاعد بأحد أندية دوري المحترفين عبر وكيل أعماله من إدارة النادي الموافقة على طلبه بالانتقال إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما جلس فترة طويلة على مقاعد البدلاء دون أن تتاح له فرصة اللعب ما أثر في مستواه الفني.