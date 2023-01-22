نهيان بن زايد يتوج الفرنسي فيكتور ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الفرنسي فيكتور بيريز بطلاً للنسخة الـ 18 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2023، التي أقيمت على مدار 4 أيام على ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس في أبوظبي، ضمن جولات رولكس العالمية وجولة دي بي وورلد، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لميرال، وعبد الفتاح شرف مدير عام المجموعة الرئيس التنفيذي لبنك «أتش اس بي سي» في دولة الإمارات رئيس إدارة الأعمال الدولية في البنك، وسعيد محمد خوري ممثل رولكس.

وبهذا الفوز أصبح فيكتور بيريز أول فرنسي يفوز بجولة من جولات رولكس العالمية، محققاً 19 تحت المعدل، وحل ثانياً السويدي سوديربيرج سيبستيان بـ 17 ضربة تحت المعدل، والاسترالي لي مين وو بـ 17 ضربة تحت المعدل أيضاً.