رابطة المحترفين و«الرصاصي» توقعان اتفاقية شراكة تشمل كافة البطولات

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة الرصاصي للعطور عن توقيع اتفاقية، يصبح بموجبها الرصاصي للعطور شريكا رسميا لمسابقات الرابطة: دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي لمدة سنتين.

أقيمت مراسم حفل توقيع الاتفاقية صباح الخميس بفندق ريكسوس JBR بدبي، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وشارق خان المدير العام لشركة الرصاصي للعطور، وممثلي المؤسستين.



وتأتي هذه الشراكة مع الرصاصي للعطور ضمن الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030 التي تهدف إلى استقطاب شراكات جديدة ورفع المداخيل مما يعود بالنفع على الأندية وكرة القدم بشكل عام.



ورحب وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية بانضمام شركة الرصاصي للعطور إلى شركاء النجاح في الرابطة وقال «هذه خطوة كبيرة نتطلع إليها بتفاؤل كبير، فشركة الرصاصي واحدة من أبرز العلامات التجارية الناجحة ليست على صعيد الإمارات فقط، بل في المنطقة، الأمر الذي يصب لصالح كرة الإمارات بالمقام الأول ومسابقات المحترفين على المدى الطويل، آملين أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الدعم والتقدم اللازم لكرة القدم الإماراتية».



وبدوره، عبر شارق خان مدير عام الرصاصي للعطور عن سعادته بهذه الشراكة قائلا «يسُرّنَا أن نُعلن عن إبرام شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية، وإنه لمن دواعي فخرنا أن نكون أحد الرُعاة الرئيسيين إلى جانب مجموعة من أكبر العلامات المشهورة التي تدعم هذه اللُّعبة. وننظر إلى هذه الشراكة على إنها التزام اسْتراتيجي تِجاه تطْوير كرَة القدَم الاحترافية في الدولة».

