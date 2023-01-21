استغناء

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المحترفين قرر الاستغناء عن لاعب أجنبي بالتراضي عقب الجولة المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك لفسح المجال للتعاقد مع لاعب آخر.

مفاوضات

دخل أحد أندية الشارقة في مفاوضات مع لاعب الوسط طارق أحمد، وذكرت مصادر أن مدرب الفريق وافق على التعاقد معه لحاجته لتدعيم خط الوسط.

انتقادات

وجه مسؤول إداري سابق بأحد أندية المحترفين انتقادات حادة بشأن الطريقة التي تدار بها الإدارة الحالية للنادي، محذراً من أنها ستؤدي إلى إهدار مبالغ مالية كبيرة في صفقات مع لاعبين أجانب لن يستفيد منهم النادي.

مدرب

كشف وكيل أعمال مدرب أجنبي بأحد أندية المحترفين لمقربين منه أن إدارة النادي اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي معه لتجديد عقده لفترة مقبلة.

أضواء

يعمد مسؤول في لعبة فردية في الدولة إلى حصر جميع التصريحات الصادرة عن الاتحاد، وذلك حتى تكون مقرونة باسمه، وذلك حتى تنشر مع صورته في وسائل الإعلام.

سعة

قال مشجعون حضروا نهائي «خليجي 25» إن العدد الذي حضر في المدرجات فاق سعة الملعب البالغة 65 ألف مشجع، بنحو 10 آلاف مشجع أو أكثر، في رقم قياسي جديد للبطولة بخصوص الحضور الجماهيري.

طلبة

استضاف نادي الشارقة طلبة مدرسة فيكتوريا الإنجليزية في الشارقة وذلك في إطار اليوم الرياضي الذي تنظمه المدرسة وتم اصطحاب الطلبة في جولة داخل أروقة النادي للتعرف إلى منشآته المختلفة.