مجلس دبي الرياضي يستثمر موارد الأندية في تطوير منظومة التدريب

جمع مجلس دبي الرياضي للمرة الأولى مدربي الفريق الأول في أندية دبي الأربعة الذين شكلوا محاور ورشة المدربين المحترفين التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بهدف رفع درجة كفاءة الكوادر التدريبية الوطنية من المدربين المساعدين المواطنين، ومنحهم الفرصة للاستماع إلى المدربين الذين يمتلك كل منهم سجلاً تدريبياً حافلاً، وكذلك التحاور معهم في ما يخص كل جانب من جوانب لعب كرة القدم التي تضمنتها الورشة التي أقيمت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس في الجانب المتعلق بتطوير قدرات المدرب المساعد من الإماراتيين بشركات كرة القدم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام المجلس ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس أحمد سالم المهري، والمدربين الوطنيين الذين يتولون مهمة مساعد مدرب الفريق الأول والرديف بأندية دبي.