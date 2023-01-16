بن كلارك يحرز لقب «الشارقة الدولية للفوت غولف»

توِّج بن كلارك (المصنف الأول في رياضة الفوت غولف عالمياً) بلقب «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف» 2023، التي استضافتها إمارة الشارقة للمرة الأولى على مستوى المنطقة، ونظمتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران» ومجلس الشارقة الرياضي، في نادي الشارقة للغولف والرماية، بعد منافسة قوية بين 130 لاعباً دولياً.

واختتمت البطولة مساء أول من أمس، بحضور رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد المدفع، والشيخ سالم بن محمد القاسمي، مدير الهيئة، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس جولة الفوت غولف الاحترافية ستيف كرين، ومدير عام نادي الشارقة للغولف والرماية زياد الشرابي، حيث تم توزيع الكؤوس والجوائز المالية البالغة 40 ألف دولار أميركي على فئاتها الأربع، بواقع ثلاثة فائزين لفئة الرجال وثلاث فائزات لفئة السيدات، وثلاثة فائزين لفئة +45 عاماً وفائز واحد ضمن فئة +55 عاماً.

وتصدرت فئة النساء دورا كوتشتا في المركز الأول، وحاز كؤوس فئة +45 عاماً زولتان ماير، بينما توِّج كلاس ويررز بكأس البطولة عن فئة +55 عاماً.