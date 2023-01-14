رمسة خليجي 25

الشهري

قال المدرب السعودي سعد الشهري إنه ليس حزيناً على الخسارة أمام عمان بقدر مغادرته مدينة البصرة، ووصفها أنها كانت تجربة رائعة مع الشعب العراقي قال: «كنت أشعر بأنني في بلدي الأم».

حضور

حضر سكان مدينة البصرة إلى جانب أنصار الأخضر السعودي والأحمر العماني إلى ملعب الميناء الأولمبي الذي استضاف مباراة السعودية وعمان على الرغم من أن منتخب العراق كان يلعب في ملعب البصرة الدولي مع اليمن وذلك سعياً منه لإنجاح البطولة.

فوز

وصف مشجعون عراقيون في حديث لوسائل الإعلام فوز «أسود الرافدين» في البطولة بأنه ليس مهماً بقدر النجاح الذي يتحقق حالياً بالتنظيم الناجح لها وسير مجريات المباريات بشكل مميز رافعين شعار الكل فائز وأن الأهم هو نجاح «خليجي 25» وأن يحتفظ ضيوف البصرة بذكريات لا تنسى. كشفت اللجنة المنظمة عن أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية وقدرها مليون دولار بينما الثاني على 750 ألف دولار.

فرحة

أظهرت أشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مدى الفرحة الكبيرة التي عمت الجمهور العراقي عقب الفوز الكبير للمنتخب العراقي على اليمن بخماسية وتأهله للدور نصف النهائي في كأس الخليج وكذلك الفرحة الكبيرة بنجاح البطولة التي تقام في مدينة البصرة.