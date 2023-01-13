رمسـة خليجي 25

فرصة

طالب نجم الكرة العراقية في الثمانينات ومطلع التسعينات، حارس محمد، بمنح مدرب «أسود الرافدين»، الإسباني كاساس، فرصة طويلة للعمل في حال عدم تمكنه من الفوز ببطولة «خليجي 25»، مشدداً على أنه بحاجة إلى الوقت للاستقرار والتعرف أكثر إلى الكرة العراقية.

أروابارينا

ردّ مدرب المنتخب الوطني، الأرجنتيني أروابارينا، على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كان يختار قائمة المنتخب أم سلّمت إليه من قبل اتحاد الكرة، قائلاً إن السؤال فيه تقليل منه كمدرب، في حين رد مدير الإعلام في الاتحاد، سالم النقبي، على الصحافي بأن المؤتمر الصحافي ليس لإبداء وجهات نظر الإعلاميين، وإنما لتوجيه الأسئلة للمدرب.

حراس

شهدت بطولة «خليجي 25» مشاركة حراس مرمى منتخب اليمن الثلاثة في مباراة عمان، ما يعتبر من الحالات نادرة الحدوث في بطولات الخليج العربي.

فيلم

عرضت اللجنة المنظمة لبطولة ‎«خليجي 25» فيلماً وثائقياً عن حياة المدرب الراحل للمنتخب العراقي عمو بابا في «مول تايم سكوير»، تثميناً لدوره البارز في تطوير الكرة العراقية، وكونه أحد المدربين الذين قدمتهم كرة القدم للخليج العربي.