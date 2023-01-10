«زاخر» و«عصرية» تنتزعان كأسي ولي عهد دبي للقايا في المرموم

تألقت المطيتان «زاخر» و«عصرية» في تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وشهدت الفترة المسائية إقامة 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، بمشاركة 796 مطية، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى للرموز بواقع كأسين باسم ولي عهد دبي للقايا البكار وبندقيتين للقايا الجعدان.

وفازت «زاخر» بشعار مانع علي محمد حماد الشامسي بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 7:17:6 دقائق، بينما أهدت «عصرية» مالكها عبدالله عبيد سعيد بن حميدان الفلاسي كأس اللقايا البكار للإنتاج بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن بلغ 7:15:0 دقائق.

من جهته، ظفر «العابر» المملوك لحمد سعيد آل سالمين المنصوري ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح من خلال صدارته للشوط الثاني بتوقيت بلغ 7:16:7 دقائق، وذهبت بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج إلى شعار عامر محمد زايد المنصوري والذي قدم (ملهم) على الصدارة مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7:19:1 دقائق.

من جانبه، توج المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود الفائزين الأربعة برموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل عقب نهاية سابع أشواط الفترة المسائية.

من جهة أخرى، شهدت الفترة الصباحية مشاركة 1280 مطية، في تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، والتي أقيمت على مدار 22 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وذهبت صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات إلى «نعايم» المملوكة إلى راشد سعيد حمد مصلح الأحبابي إذ سجلت توقيتاً زمنياً بلغ 7:26:2 دقائق، وأهدت «نبأ» مالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي لقب اللقايا البكار المهجنات بزمن قدره 7:26:1 دقائق.

وتألق «شاهين» ملك راشد سيف علي الضحاك الشامسي في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات واستطاع حصد الصدارة بتوقيت بلغ 7:29:1 دقائق، وفاز «مراقب» المملوك إلى حارب مغير سالم العميمي بقمة اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع بزمن قدره 7:23:9 دقائق إذ إنه التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية.

في المقابل يشهد ميدان المرموم اليوم تحديات رموز اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2023، وتتنافس المطايا على كأسي ولي عهد دبي لليذاع البكار المفتوح والإنتاج وبندقيتي اليذاع الجعدان المفتوح والإنتاج، من خلال الأشواط الأربعة الأولى، والتي سوف يليها 12 شوطاً للمحليات والمهجنات، وسوف تكون مسافة السباق هي ستة كيلومترات، أما الفترة الصباحية فسيقام 20 شوطاً منها 12 شوطاً للإنتاج، وينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.