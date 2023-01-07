كايو: «الأبيض» هدفه لقب «خليجي 25» وليس «التنزه»

وصف مهاجم المنتخب الوطني، ونادي العين كايو كانيدو كأس الخليج لكرة القدم للمنتخبات بأنها بمثابة «مونديال مصغر»، قائلاً إنه يعلم مدى اهتمام دول الخليج بالبطولة، وقيمتها التاريخية والأجواء المميزة المحيطة بها. وقال إن «الأبيض» هدفه لقب «خليجي 25» ولم يأت إلى العراق لـ«التنزه».

ويخوض المنتخب اليوم مباراته الأولى في كأس الخليج التي تقام في ضيافة مدينة البصرة العراقية، وذلك حين يلتقي المنتخب البحريني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما يلتقي الكويت مع قطر في المجموعة نفسها.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: المنتخب يضم قائمة من اللاعبين المميزين والمدرب أروابارينا يمتلك تشكيلة قوية، وهدفنا واضح هو اللقب فقط، مشيراً إلى أن الجميع متحمسون من أجل انطلاقة المشوار وأنهم يدركون المطلوب منهم. وستكون «خليجي 25» أول بطولة لكايو الذي جرى استدعاؤه إلى قائمة «الأبيض» لأول مرة في يناير 2020. وطوال الفترة الماضية ظل لاعباً أساسياً في «الأبيض».

وآخر هدف لكايو في مباراة رسمية كان خلال الخسارة من أستراليا 2-1 في الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال قطر الأخير. وشدد على أن «اللاعبين سيخوضون البطولة الخليجية بالروح نفسها التي كانوا عليها في لقاء كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال، والذي فازوا به 1-0».

وقال كايو إنه حرص على معرفة الكثير عن البطولة الخليجية من زميله في العين، محمد أحمد الذي كان مع المنتخب خلال الفوز بلقب «خليجي 21» التي أقيمت في البحرين.

وأكد كايو: «أخبرني محمد أحمد كل شيء عن البطولة وكم هي رائعة وكيف أنها مهمة لجميع دول الخليج»، مشيراً إلى أن اللاعبين سيسعون جاهدين لإسعاد جماهير المنتخب في «خليجي 25».

ومن جانب آخر، أكد لاعب المنتخب، ماجد حسن، في تصريح صحافي أن اللاعبين يسعون للتركيز في مواجهة البحرين باعتبارها الافتتاحية في البطولة، وأن تحقيق نتيجة إيجابية من شأنه أن يدعم مشوار الأبيض في البطولة. وأشاد بالأجواء التي تسود معسكر المنتخب قبل المواجهة المهمة، مشيراً إلى أن الجميع يعملون بروح معنوية عالية، وعلى قلب رجل واحد، بهدف رفع راية كرة القدم الإماراتية في هذا المحفل الخليجي المهم.

وأثنى على الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني من أجل إعداد اللاعبين لمباريات البطولة، لافتاً إلى أن الجميع على أهبة الاستعداد وفي قمة الجاهزية، ورهن إشارة الجهاز الفني.

• «سنخوض كأس الخليج بالروح نفسها التي فزنا بها على كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال».