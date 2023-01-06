المنتخب يبدأ رحلة البصرة بلقاء البحرين.. وشكوك حول مشاركة ليما

يستهلّ المنتخب الوطني لكرة القدم مبارياته في كأس الخليج العربي الـ25 بمدينة البصرة العراقية، بمواجهة صعبة عند الساعة 17:15 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على ملعب الميناء الأولمبي أمام منتخب البحرين (حامل اللقب)، الذي يسعى بدوره للدفاع عن لقبه ضمن مباريات المجموعة الثانية التي يلتقي خلالها في المباراة الثانية أيضاً منتخبي قطر والكويت.

ويأمل الأبيض الذي ظل في حالة إعداد دائم منذ تولي الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تدريبه، تدشين مشواره في البطولة بالفوز على «حامل اللقب» يمهد الطريق أمامه للمباراتين المقبلتين أمام كل من قطر والكويت، وصولاً نحو اللقب الثالث، وتعويض الجماهير الإماراتية إخفاقه في التأهل إلى كأس العالم 2022، رغم أنه كان قريباً من التأهل لولا خسارته أمام أستراليا في مباراة الملحق الآسيوي.

ويتطلع الأبيض الذي توج باللقب مرتين في 2007 و2013، إلى محو الصورة الباهتة التي ظهر بها في النسخة الماضية (خليجي 24) في قطر، بعدما ودع البطولة من الدور الأول بفوز واحد على اليمن، وخسارتين أمام العراق وقطر. ويعاني المنتخب غيابات مؤثرة في صفوفه لأسباب فنية وللإصابات، أبرزها غياب هداف المنتخب علي مبخوت، وكذلك علي سالمين وشاهين عبدالرحمن وطحنون الزعابي، ويعول مدرب المنتخب الأرجنتيني أروابارينا على العناصر الموجودة ممثلة في الثلاثي كايو كانيدو وعبدالله حارب وتيغالي، فيما تحوم شكوك حول مشاركة فابيو ليما، الذي تعرض للإصابة. وتواجه المنتخبان في 16 مباراة في بطولات كأس الخليج، حقق خلالها المنتخب الفوز في سبع مواجهات، وتعادلا في ثلاث، وفاز البحرين في ست مباريات.

في المقابل، فقد استعد منتخب البحرين بقيادة مدربه البرتغالي هيلو سوزا، للبطولة من خلال مباريات ودية أمام كندا، وتعادل خلالها 2-2، وخسر أمام صربيا 1-5، واستكمل المنتخب إعداده من خلال ست جولات في الدوري البحريني.

وشهدت صفوف منتخب البحرين تغييرات كثيرة منذ فوزه باللقب الماضي، وتغيب عن «الأحمر» أسماء كبيرة.

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