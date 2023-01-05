"دبي البحري" يطلق الشعار والهوية المؤسسية الجديدة

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الهوية البصرية والشعار الجديد للنادي معلنا عن مرحلة جديدة سيعيشها الصرح الكبير والعملاق مع احتفاله بوصوله الى العام الخامس والثلاثين من سنة التأسيس (1988-2023). وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع أهداف حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي وانسجاماً مع التوجه الجديد والخطة الإستراتيجية للنادي 2021-2027

وأشار بن مسحار إلى أن الهوية والشعار ترمز إلى معان ودلالات هادفة حيث يحمل في إطاره العام والرمزي الإشارة إلى إسم إمارة (دبي) الغالية باللغة العربية مع دلالة لأول حروفها باللغة الإنجليزية مع إبراز الرقم واحد الذي يسعى له الجميع في كافة المجالات.

وأشار كذلك إلى أن شكل الهوية والشعار يعكس ماضينا الجميل من خلال (المحمل) وقارب الإبحار حيث يظهر الشراع ومتن المحمل ليشكلان معاً انسجاماً وتناغماً في الحركة والتي استمد فيها من اتجاه القارب نحو الأمام في إشارة إلى العمل كفريق واحد نحو الصدارة والتميز فيما يعطي الشعار من الامام استلهام حركة مياه البحر مع إبراز علامة النصر وحرف (في) باللغة الإنجليزية التي تشير إلى فريق الفيكتوري الذي يمثل عملاق أعالي البحار.

وقد تقرر إطلاق الهوية الجديدة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع يوم دبي البحري 2023، والذي ينطلق في جزر دبي التابعة لشركة نخيل حيث سيلبس موقع الفعاليات حلة زاهية مع الشعار الجديد الذي سيتصدر المشهد في كل جانب عبر الأعلام والشاخصات واللوحات الإعلانية.