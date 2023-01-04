الإعلان عن النسخة الأولى لـ"طواف الإمارات للسيدات"

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن اطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من 9 إلى 12 فبراير 2023، حيث يستعد 20 فريقاً من أبرز فرق الدراجات للسيدات على مستوى العالم للمشاركة عبر 4 مراحل. وينطلق مسار السباق بين المعالم الفريدة والمواقع المتنوعة والمذهلة في الإمارات، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المسارات الكاملة.

ويندرج طواف الإمارات للسيدات ضمن الأجندة الرئيسية للفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما يوفر لممارسي الرياضة محلياً فرصاً أكبر للاطلاع على تجربة السباقات العالمية المستوى في المنطقة. ويعكس تنظيم طواف الإمارات للسيدات نجاحاً بارزاً للمنطقة، حيث أن الإمارات رسخت مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي في تصريح صحافي: "يُشكل إطلاق طواف الإمارات للسيدات إضافة جديدة في رزنامة الفعاليات العالمية التي تنظمها وتستضيفها أبوظبي على مدار العام، وإضافة للسجل الحافل الذي حققه طواف الإمارات على مدار السنوات الماضية، ودوره الكبير في التعريف بالمعالم والمواقع التاريخية للدولة". بدوره قال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في (ار سي اس) للرياضة: " نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي البارز بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونحن على ثقة من أن كافة المراحل ستشهد اهتماماً بالغاً من الجمهور".