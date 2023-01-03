«تايكواندو الفجيرة» يتوج ببطولة الإمارات المفتوحة للبومسا

تُوج فريق التايكواندو في نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة الإمارات المفتوحة فئة «البومسا» بعد حصوله على 10 ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات بمجموع 83 نقطة.

وأقيمت المنافسات السبت الماضي في مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية في إمارة الفجيرة بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو وبمشاركة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

وأعرب المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية الدكتور أحمد الزيودي، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنه جاء بفضل دعم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للرياضة والرياضيين واهتمام سموه بالمواهب الرياضية وإنجازاتها.

توج الفائزين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الإمارات للتايكواندو محمد عثمان، بحضور السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للتايكواندو محمد إسحاق.