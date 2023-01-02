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ذكرت صحيفة «نت فلو» البرازيلية، أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، دخل في مفاوضات مع نادي فلومينينسي للتعاقد مع البرازيلي باوليستا، مشيرة إلى أن إدارة النادي البرازيلي لا تمانع رحيله بشرط الحصول على مقابل مالي جيد، خصوصاً أنه يرتبط بعقد مع فلومينينسي حتى يونيو 2026.

إعارة

كشف لاعب معار إلى ناد يلعب في دوري أدنوك للمحترفين، بأن مدربه في ناديه الأساسي تحدث معه بعد أن شاهده في المباراة التي جمعت الفريقين، وأشاد بمستواه، ووعده بإعادته إلى الفريق، لكنه لم يرَ ردة فعل تتناسب من إدارة النادي.

إحباط

يشعر لاعب صاعد بأحد أندية المحترفين، وفقاً لمقربين منه، بنوع من الإحباط، كونه لا يحصل على فرصة كافية للعب من قبل مدرب الفريق الأجنبي، الذي يعتمد على عناصر بعينها في التشكيلة الأساسية، والتي يلعب بها الفريق منذ بداية الموسم الحالي.