معاناة الظفرة مستمرة.. 5 أساسيين يدخلون الأشهر الـ 6 الأخيرة

يدخل خمسة من الأعمدة الأساسية لفريق الظفرة الأشهر الستة الأخيرة في عقودهم بانقضاء شهر ديسمبر الجاري، مما يعد بمثابة معاناة جديدة على كاهل الفريق الذي يحتل المركز الأخير حالياً في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم برصيد أربع نقاط فقط، بعد مضي 12 جولة كأحد أسوأ حصيلة من النقاط يجمعها «فارس الظفرة» خلال مشواره في عصر الاحتراف بعد 12 جولة.

وينتهي عقد كل من لاعب الوسط خالد الدرمكي وسلطان الغافري وخالد بطي ومحمد إسماعيل الجنيبي ومحمد سيف بنهاية الموسم الجاري، مما قد يجعلهم في دائرة اهتمام الأندية الأخرى خصوصاً مع المستوى الذي يقدمونه مع فريقهم في الوقت الحالي الذي يلعب كرة قدم جيدة لكن تنقصه النتائج وآخرها الخسارة على يد الجزيرة 2-3، إذ تخشى الإدارة التي ألقت بظلالها على الحالة النفسية الجماعية للفريق الذي يكافح من أجل الهرب من المنطقة الخطرة.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن شركة الكرة بالنادي تبذل مساعي حثيثة من أجل ترميم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لتصحيح مسار الفريق، خصوصاً أن الصفقات الصيفية لم تؤتِ ثمارها وأن الفريق بات مطالباً بإعادة النظر في الصفقات، لكن المصدر لم يعلق على مصير اللاعبين الذين دخلوا فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقودهم.

وعلى مدار خمس سنوات وتحديداً من موسم 2016 - 2017 حينما أنهى وقتها الفريق البطولة في المركز السابع برصيد 35 نقطة، فإن الظفرة ظل يعاني في سبيل ضمان البقاء بين أندية المحترفين رغم تأهله لنهائي مسابقة كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الماضي والذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى، كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

وكان الظفرة قد حصل على فرصة ذهبية لتنفيذ المشروع الجديد الخاص بترميم «فارس الظفرة» وتحويله 180 درجة من نادٍ يكافح على البقاء إلى فريق منافس على الألقاب، وذلك بعد أن تجنب الفريق الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، لكن الفريق واجهته الصعوبات في تنفيذ المشروع ليلقي ذلك بظلاله على النتائج المتمثلة في حصد أربع نقاط فقط من أصل 36 حتى الآن.

وخلال سوق الانتقالات الصيفية أجرى تغييرات جذرية بالاستغناء عن جميع لاعبيه الأجانب، وبعض المواطنين، وفي المقابل عزّز صفوفه بصفقات جديدة كلياً لكن ذلك تسبب في افتقاد التشكيلة عامل الانسجام، بينما لا يملك القادمون الجدد خبرة اللعب في دوري الخليج العربي.

• الظفرة يحتل المركز الأخير في دوري أدنوك للمحترفين بـ 4 نقاط من 12 جولة.