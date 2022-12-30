تعاون مشترك بين «دبي الرياضي» و«اتحاد الهوكي» لتطوير ونشر اللعبة

بحث مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للهوكي سبل التعاون المشترك بينهما لتطوير رياضة الهوكي، وتعزيز ممارستها في الدولة. وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعبدالله الدح رئيس اتحاد الإمارات للهوكي، وخالد مراد أمين عام الاتحاد.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون لنشر رياضة الهوكي بالدولة، وتكوين منتخبات وطنية يمكنها تمثيل الإمارات بشكل مشرف في المحافل الرياضية، وذلك من خلال إنشاء أكاديميات للهوكي في دبي، وتنظيم دورات تدريبية للحكام والمدربين وطلاب المدارس، والتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتطوير هوية شاملة لاتحاد الإمارات للهوكي، كما تم بحث إمكانية استضافة مجمع حمدان الرياضي لبطولات دولية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأكد سعيد حارب، في تصريحات صحافية، تطلّع المجلس الدائم للتعاون مع المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية لتعزيز مكانة الرياضة في الدولة، والمساهمة في تطويرها على المستوى العالمي، انطلاقاً من دعم ورعاية القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي والمكانة التي تحتلها الرياضة في حركة المجتمع وفي الحياة اليومية لجميع أفرادها.

وقال: «الإمارات تتوافر لديها كل الإمكانات والبنية التحتية المتميزة التي يمكن استثمارها بامتياز لصناعة الأبطال، ولدينا أجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة وتطوير هذا القطاع المهم، لذلك تتوحد رؤيتنا وجهودنا لتحقيق هدف واحد لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، وسنعمل على تقديم كل الدعم لإنجاح مساعي الاتحاد في نشر وتعزيز ممارسة هذه الرياضة المهمة».

وفي ختام اللقاء اصطحب سعيد حارب وفد الاتحاد في جولة بأروقة المجلس، وقدّم شرحاً عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، كما تم التعرف الى عمل الإدارات المختلفة بالمجلس وميدان الابتكار ومركز إقامة المؤتمرات الصحافية، وغيرها من أقسام المجلس المتنوعة، والتقط الطرفان الصور التذكارية.