«الأبيض» يختبر جاهزيته لـ «خليجي 25» أمام لبنان اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، مباراة ودية أمام نظيره اللبناني، قبل السفر إلى البصرة، الإثنين المقبل، لخوض مبارياته في كأس الخليج العربي خلال الفترة من السادس إلى 19 يناير المقبل. وتأتي مباراة لبنان ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في هذا العرس الخليجي، حيث سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر والبحرين والكويت. وتمثل هذه المباراة بروفة جيدة وأخيرة للمنتخب يسعى من خلالها الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، إلى معرفة نقاط القوة والثغرات في أوساط المنتخب، والعمل على معالجة أي سلبيات أو نقاط ضعف في المنتخب قبل التوجه إلى البصرة.

ويتوقع أن يمنح المدرب أروابارينا الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في مباراة لبنان، للوقوف على مستويات كل لاعب، بجانب معرفة الطريقة والتشكيلة المثالية التي يمكن للمنتخب أن يخوض بها البطولة الخليجية المقبلة.

وكان المنتخب بدأ معسكراً داخلياً في دبي، الإثنين الماضي، وأدى تدريبات يومية على استاد آل مكتوم، ورغم الغيابات المؤثرة في صفوف المنتخب الوطني لأسباب مختلفة، أبرزها غياب المهاجم علي مبخوت وشاهين عبدالرحمن وطحنون الزعابي، فإن الجهاز الفني سعى إلى التركيز على العناصر الموجودة بهدف تجهيزها بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً أن المنتخب سيواجه تحدياً كبيراً في كأس الخليج العربي، الذي يستهلها في السابع من الشهر المقبل بلقاء منتخب البحرين «حامل اللقب».

وسبق لمنتخبي الإمارات ولبنان أن تواجها في أكثر من مناسبة، كان آخرها ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي أقيمت أخيراً في قطر، وانتهت المباراة بفوز المنتخب بهدف سجله علي مبخوت من ركلة جزاء، وقبلها تعادلا في التصفيات نفسها بدون أهداف.