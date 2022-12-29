«النصر للاستثمار» توقع عقداً مع شركة إمداد لإدارة مرافق «العميد» لـ 3 سنوات

وقعت شركة نادي النصر للاستثمار عقداً لمدة ثلاث سنوات مع شركة «إمداد»، وذلك لإدارة مرافق النادي. ووقع العقد منصور رحمة الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومحمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، خلال حفل خاص أقيم أمس بنادي النصر.

وبموجب شروط العقد، ستقدم «إمداد» مجموعة كاملة من الخدمات المادية وغير المادية والحلول الأمنية للمساعدة في ضمان كفاءة العمليات داخل منشأة النادي، التي تبلغ مساحتها 169.869 متراً مربعاً. وستركز الاتفاقية على توفير خدمات إدارة المرافق المتكاملة داخل ملاعب النادي الثلاثة والمرافق العامة، بالإضافة إلى المباني السكنية الاستثمارية: النصر بلازا، النصر بالاس، النصر 1، النصر 2، النصر سكوير، النصر سنترال، النصر تغرودة. هذا إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بالصيانة للمرافق المتعددة.

وقال الفلاسي: «تعكس شراكتنا مع (إمداد) الرائدة في مجال خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، التزامنا بالحفاظ على استدامة أصول النادي ومرافقه، وسعينا الدائم لتأمين أفضل المعايير في هذا المجال في نادي النصر، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي ستوفر لنا إمكانات متقدمة، وخدمات متميزة ذات نوعية وجودة عالية».

من جانبه أكد محمود رشيد أن «(إمداد) تركز على توسيع حضورها في الإمارات في إطار استراتيجية النمو الخاص بها. ويمثل العقد الجديد مع شركة نادي النصر للاستثمار خطوة مهمة في رحلتنا التوسعية المستمرة. نحن سعداء وممتنون للثقة التي مُنحت لنا، ونحن على ثقة تامة بأن فريقنا المتمرس والخدمات المهنية ستعزز تجربة الزوار في النادي والمنطقة المحيطة به».