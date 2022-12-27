الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين الرجال، فيما يقام غداً سباق الإماراتيات للسيدات في منطقة سيح السلم بمحمية المرموم في دبي.

ويتضمن برنامج الموسم السابع تنظيم سبعة سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة أكثر من 1000 دراجاً من الرجال والسيدات المحترفين والهواة، وبجوائز مالية تصل إلى خمسة ملايين درهم.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا الجوائز المالية لسباق الهواة الإماراتيين الرجال، بمجموع مليون درهم، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 200 ألف درهم، والثاني 150 ألفاً، والثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل صاحب المركز من السادس إلى العاشر على 30 ألفاً لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على 25 ألف درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي: «إن تنظيم هذا الحدث الرياضي السنوي الكبير الذي يقام بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجه بإطلاق السباق وتقديم كل الدعم له؛ أصبح من أهم بطولات الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة، وفرصة لنشر وتطوير رياضة الدراجات الهوائية وزيادة أعداد الممارسين لها».

وأضاف في تصريحات صحافية: «من أجمل محمية طبيعية في العالم وفي أحلى شتاء في العالم ينطلق الموسم السابع للبطولة بسباقات جديدة ومسارات أكثر تنوعاً، تتضمن تحديات تسهم في تقديم الدراجين أفضل مستوياتهم الفنية وتطوير قدراتهم، وقد عملنا على اختيار المسارات ووضع اللوائح الفنية التي تعزز دور البطولة في تطوير درّاجينا».

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا التي تضم كلاً من رئيس اللجنة الإعلامية ماجد البستكي، ورئيس اللجنة المالية والتسويق رامي النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجستية محمد الموسى، مسار سباق الهواة الإماراتيين للرجال الذي يمتد لمسافة 147 كلم في منطقة سيح السلم في المرموم.

• 5 ملايين درهم مجموع جوائز الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية.