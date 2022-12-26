«العاصفة 36» بطلاً لكأس آل مكتوم للتجديف

توّج طاقم القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم ثاني بطلاً للشوط المحلي للموسم الثاني على التوالي في أغلى بطولات قوارب التجديف، سباق النسخة الـ26 من كأس آل مكتوم، والذي جرت أحداثه أول من أمس، على مياه قناة دبي المائية. وفي المركز الثاني جاء القارب أطلس 39 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني، والقارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي وبقيادة النوخذة ربيع علي الياهي الذي حل ثالثاً. وانطلق السباق بمشاركة 20 قارباً تنافست بقوة في ما بينها حيث استحق العاصفة 36 الناموس بجدارة. وعانق القارب (عهد عمان 44) التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة النوخذة حميد سالم البحري اللقب الغالي في الفئة المفتوحة، وحل ثانياً (من جميرا 4) التابع لورشة بطي مصبح الغشيش لصناعة القوارب الخشبية وبقيادة النوخذة خلف بطي، فيما حل ثالثاً (فش فارم 87) لمالكه النوخذة عثمان المنصوري.

وخطف الصراع الكبير في عرض مياه قناة دبي المائية الأنظار بسبب تقلبات الجو وسرعات الرياح التي تمنع النواخذة والبحارة من إظهار مهاراتهم، لكن ساعدهم في ذلك التنظيم الاحترافي باستخدام المرفأ المتحرك في الانطلاقة، وتثبيت بوابات هوائية للعبور والفصل بين المشاركين على كل قارب في حارته، ليخرج السباق في أجمل صورة عكست جمال التنافس ونجاح التنظيم. وبعد ختام السباق قام نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيف جمعة السويدي، يرافقه خالد بن دسمال عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتتويج أبطال الشوطين المحلي والمفتوح.