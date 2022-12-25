«زينهم» بطل الـ 2100 متر.. و«إف العريق» يظفر بـ 1400 في مهرجان ليوا

شهدت منافسات سباق الخيول، التي أقيمت أول من أمس، ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي 2023 على ميدان مرعب، فوز الخيل «زينهم» لسيف عشير بشوط 2100 متر، وجاء ثانياً «إي إف باهي» لسيف المرر، وحل في المركز الثالث «اي اس نهوند» لأحمد المرر، ورابعاً «الخاطف» لعدنان الحميده، وخامساً «بيان» لحمد المرر. وفي شوط الـ1400 متر، حقق المركز الأول الخيل «إف العريق»، وجاء ثانياً «الغربي»، وكلاهما لسيف عشير، وفي المركز الثالث حل «إس غازي» لأحمد المحيربي، وحل في المركز الرابع «إف انصتوا» لأحمد المرر، وجاء خامساً «مروح الغربي» لعلي المرر.

وكرّم الفائزين في الختام نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي محمد المشغوني، وأعضاء مجلس الإدارة بخيت المرر وأحمد الهاملي، ومدير عام النادي حمدان المزروعي.